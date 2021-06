Dopo l’addio di Buffon, la Juventus è entrata nell’ottica di ragione per il secondo portiere, con Pinsoglio, terzo, in scadenza di contratto. Tanti i nomi circolati in orbita bianconera con una certezza dall’interno: Mattia Perin vuole giocarsi le sue chance altrove, senza fare il vice-Szczesny. Stando a quanto riporta il Secolo XIX, il portiere resta un obiettivo del Genoa ma la Juve non sarebbe disposta a cederlo a titolo definitivo.