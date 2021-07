Il Genoa si sta muovendo per provare a riprenderedalla Juventus. Il portiere è in uscita dai bianconeri, ma manca l'accordo sulla formula: i rossoblù infatti vorrebbero riprenderlo in prestito dopo la buona stagione scorsa, la Juve invece ha intenzione di incassare dalla sua cessione a titolo definitivo. Quanto serve? Almeno 10 milioni di euro, che però il Genoa non è disposto a pagare e ha già virato su Sepe del Parma.