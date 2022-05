Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Juve, il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha svelato anche le condizioni dell'ex bianconero Stefano Sturaro, alle prese con un problema fisico. Ecco le sue parole: "Ha un problema che si porta dietro da settimane, stringe i denti e sarà una sorpresa se giocherà la partita. Bisogna aspettare domani per vedere come sta ma attualmente non è ottima la sua situazione per poter giocare domani".