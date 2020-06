Stefano Sturaro, ex centrocampista della Juventus, parla a Sky Sport e le sue parole vengono riproposte sul sito ufficiale del Genoa, sua squadra attuale e prossima avversaria della Juventus in campionato. Sturaro racconta la vittoria di uno scudetto proprio al Ferraris: "Per di più nello spogliatoio del Genoa - dice - beh, quel giorno avevo vissuto delle emozioni particolari". Nella scorsa stagione segnò proprio contro la sua ex squadra: "Quella che che aprì la strada della vittoria poi sigillata da Pandev”, ricorda.



RITORNO AL GENOA - “Dopo l’esperienza vissuta con la Juventus, il destino ha voluto così e son contento. Di cose ne avrò da raccontare un giorno a figli e nipoti… Noi? Continuiamo a lottare per l’obiettivo”.