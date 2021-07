L'attaccante del, più volte accostato allain fase di mercato, ​Eldor, è intervenuto dalle colonne del giornale Il Secolo XIX dove ha parlato della passata stagione in Serie A: "L'anno scorso ho segnato 8 gol, adesso mi piacerebbe superare quota 10 e magari arrivare a segnarne una quindicina, sarebbe un bel traguardo. L'italiano? Ho preso un po' di lezioni l'anno scorso, adesso sono due mesi che non ne faccio: tra Nazionale e un po' di vacanza le ho interrotte e infatti il mio livello è subito peggiorato. La cosa che mi ha colpito di più dell'ultima stagione è stato il derby di ritorno, c'erano molti tifosi ad aspettarci per sostenerci, mi ha fatto grande impressione, è stato bello. L'attaccante avversario che mi è piaciuto di più? Naturalmente Cristiano Ronaldo e poi Lukaku. Il difensore? Quelli dell'Inter, De Vrji, Skriniar e in particolare Bastoni"