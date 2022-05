Il futuro del Genoa è ancora in bilico tra permanenza in Serie A e retrocessione. Oggi in una lunga intervista concessa al Secolo XIX, l'ammistratore delegato del Genoa, Andres Blazquez ha parlato del futuro di alcuni giocatori. Queste le sue parole:



FUTURO - "Sturaro, Sigiru, Masiello, Badelj, Destro e Criscito ci hanno dato tutta la disponibilità a restare sia in A che in B. Ne stiamo parlando, sono giocatori importanti e che tengono al Genoa".