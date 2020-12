Potrebbe allargarsi presto la rosa degli ex giocatori della Juventus al Genoa. In questo momento, nelle fila dei rossobl giocano Mattia Perin, Marko Pjaca, Luca Pellegrini, Stefano Sturaro e Andrea Masiello. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ballardini sarebbe alla ricerca di esperienza in difesa e tra i profili vagliati ci sarebbe quello di Mehdi Benatia. L'ex difensore juventino sarebbe ben disponibile a chiudere la propria esperienza in Qatar e tornare in Italia, entrambe le parti rimangono in contatto e studiano una soluzione che economicamente soddisfi entrambe le parti.