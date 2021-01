Juve-Genoa, asse caldo di mercato. I bianconeri sono a caccia di una punta, e hanno messo nel mirino due giocatori di Preziosi: Gianluca Scamacca, in prestito in rossoblù ma di proprietà del Sassuolo col quale stanno andando avanti i contatti, ed Edor Shomurodov, primo ubzeko in Serie A e una delle soprese del campionato. A margine dell'assemblea di Lega, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato dei possibili affari con la Juve. Le sue parole nel video qui sotto.