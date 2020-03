Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato dell'emergenza coronavirus ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Non si può definire una data per la ripresa del campionato, anche se Lega e Federazione sono concordi sulla data del 9 maggio. Sicuramente prima della ripresa della competizione i calciatori dovranno rifare la preparazione, oggi però viviamo senza fare previsioni. Di certo il contagio deve essere rallentato, perché la salute è la priorità. Spostare gli Europei al 2021 per far terminare i campionati è una decisione corretta, ne parlammo già in Assemblea, come anticipato dal presidente dell’Eca Agnelli".