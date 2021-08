Il presidente del, Enrico, intervistato a Telenord, si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni riguardo alla possibilità di cedere il Grifone. "Ad oggi, io faccio il presidente di questa società e io decido le cose. Il futuro è aperto, spero che questa volta ci sia concretezza ma credo di poter dire che le basi ci sono. Io sono abbastanza stanco: c’è sempre un momento per cominciare e uno per terminare. Non posso lasciare il Genoa a degli sprovveduti, è una società con una storia, che non è mai fallita e che merita rispetto. Da parte mia, io il Genoa l’ho rispettato. Le trattative che sono in corso, lunghe e difficili, potrebbero portare la società ad un futuro che alcuni non si aspetterebbero".