Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi è intervenuto a 'Domenica Sport' su Radio Rai riguardo il Consiglio Federale che si terrà oggi. Ecco le sue parole: "Prevedo che la nostra richiesta di blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non venga presa in considerazione. La nostra è una proposta, un'indicazione: la Figc ha l'autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federazione. Genoa e Samp a rischio retrocessione? I numeri oggi dicono questo, ma considerando le rose del Genoa e della Sampdoria io sono molto sereno: siamo convinti di poter portare a casa una salvezza tranquilla".