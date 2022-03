Il centrocampista del Genoa Manolo Portanova nella serata di ieri è stato protagonista della vittoria del Grifone contro il Torino segnando anche il suo primo gol in Serie A. Al termine della sfida ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le parole dell'ex bianconero:



PORTANOVA - "Mio papà mi ha mandato un messaggio dicendomi che avrei fatto gol. Ho risposto speriamo, lo cercavo da due partite. Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria che la squadra meritava da tanto tempo. Dovevo per forza segnare".