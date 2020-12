Marko Pjaca, ex della sfida, ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Genoa-Juve: "Mi diverto, sono felice in campo. Per me questa è la cosa più importante. Speriamo di continuare così e che la squadra continui a fare risultato con me. Se continuiamo a lavorare i risultati arriveranno. Non ho mai avuto paura di non tornare come prima e non ho mai pensato di mollare. Anche se è un lavoro, per me resta sempre un gioco. Ho lavorato tanto e ho sperato di tornare com’ero prima degli infortuni, credo di essere sulla strada giusta”. GOL ALLA JUVE - "Se dovessi segnare non so se esulterò, è stata la mia prima squadra all’estero, vedremo. Hanno disputato una gran partita al Camp Nou e hanno meritato il 3-0, ma non fanno più paura dopo questo risultato perché eravamo consapevoli della loro forza anche prima della trasferta di Barcellona. Cristiano Ronaldo è un ragazzo che parla tanto con i giovani e dà ottimi consigli, da lui si può imparare tanto".