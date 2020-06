Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro la Juve: "Gol? Un'emozione forte tornare a segnare, fa sempre bene nonostante il risultato. Quando giochi contro la Juve metti in preventivo che puoi non fare punti. Mi porto a casa questo gol e spero di farne altri da qui a fine stagione. Tanti attaccanti? Una rosa ampia come la nostra è un vantaggio, con tutte le partite ravvicinate soprattutto. Ci siamo fatti trovare tutti pronti.



Meglio con un centravanti o da centravanti? Non c'è una cosa che preferisco, siamo pronti per dare il massimo posso giocare con tutti. Mi sento più prima punta, mi adatto senza problemi, ma preferibilmente al centro. Juve? Giochi contro grandissimi campioni, con tanta esperienza. Segnare mi dà fiducia.



Futuro, parentesi Inter aperta? Sembra scontato, ma penso a finire il campionato e salvare il Genoa. Dipenderà da come farò questa parte di stagione, da lì dipende il mio futuro.



Mancini? Farò di tutto per fargli mantenere le sue parole e farlo puntare su di me".