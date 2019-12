Doppio sì per Mattia Perin. Dopo essersi sposato con Giorgia Miatto, c'è stato un ritorno di fiamma con il Genoa. Il portiere, infatti, torna in rossoblù con la formula del prestito secco. In queste ore sono in corso le visite mediche presso l'istituto Il Baluardo, poi il portiere metterà tutto nero su bianco e arriverà anche l'ufficialità del trasferimento. Ritorno al passato per Perin, il portiere riparte dal Genoa.