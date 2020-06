1









Genoa-Juve è (anche) la partita di Mattia Perin. Il portiere del Genoa è in prestito a Pegli e tornerà alla Juve al termine della stagione, quando il suo contratto terminerà. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Grifone sta facendo "più di un pensierino (legittimo) sulla possibilità di confermarlo anche nella rosa della stagione ventura. Dipenderà da molteplici fattori, primo fra tutti quello economico. Fra l’altro, Mattia ha mercato (piace all’Atalanta del Gasp, ad esempio) e questo rende ancora più incerto lo scenario in chiave mercato".