Il sogno del Genoa di riportare a casa Mattia Perin sembra destinato a restare tale. Malgrado il pressing asfissiante portato da quasi due mesi dai dirigenti liguri, i colleghi della Juventus non paiono disposti a concedere sconti né deroghe alle proprie intenzioni: se il portiere di Latina lascerà Torino questa volta lo farà per sempre. E per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro. Condizioni che i rossoblù non vogliono e non possono soddisfare, considerando anche il fatto che tra un anno Perin si svincolerà dalla Vecchia Signora. Per questo motivo il Genoa sonda, che nelle ultime stagioni ha ben figurato a Parma.