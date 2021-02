Dopo la vittoria del suo Genoa contro il Napoli, l'ex portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato così a Sky Sport ricordando anche l'esperienza in bianconero: "Pandev è un campione incredibile, si allena sempre al massimo e non ha mai detto una parola fuori posto. I campioni come lui hanno uno spessore umano speciale, è una caratteristica che ho visto anche ai tempi della Juve. Il Genoa è ambizioso, ma non dobbiamo mai perdere l'umiltà, perché per passare da geni a somari ci vuole un attimo".