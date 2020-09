Mattia Perin è ormai un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere lascia la Juventus e torna di nuovo in rossoblù, dove si era trasferito nella seconda parte della scorsa stagione. Nella giornata di oggi è arrivato al centro sportivo di Pegli, ufficialità attesa in serata. La formula è quella di un prestito secco. Perin voleva giocare con continuità e alla Juve era chiuso da Szczesny e Buffon, il Genoa ha vinto la concorrenza con l'Atalanta e dopo essere stato uno dei protagonisti della salvezza rossoblù nella stagione scorsa è pronto per tornare tra i pali.