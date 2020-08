C’è aria di rivoluzione in casa Genoa. Dopo il ds Faggiano, ecco arrivare Rolando Maran, pronto a sedersi sulla panchina del Grifone ed insieme a lui il mercato può riceve una nuova spinta. Tra i nomi considerati, come riporta Sky Sport, è emerso quello di Roberto Pereyra, centrocampista del Watford ex Juventus. L’ex dirigente del Parma starebbe trattando anche il ritorno definitivo di Mattia Perin, Juan Jesus e Diego Llorente.