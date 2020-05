Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, durante la quale ha parlato anche del rientro in campo: "Quanta voglia di tornare a giocare? Tantissima perché il calcio è la nostra vita. Passavamo tutto il giorno insieme, come una famiglia, e ora non ci vediamo da quasi due mesi. E’ dura ma ci sentiamo, stiamo in contatto e non vediamo l’ora di ritrovarci tutti. Riprendere gli allenamenti il 4 maggio mi avrebbe fatto molto piacere, Molto, ma sinceramente la salute è la cosa più importante. Non è ancora il momento di pensare al calcio. Speriamo prima di tutto che la vita torni alla normalità, che il virus sparisca o per lo meno che vengano trovate le misure per superare l’emergenza e contenere l’epidemia. Se è possibile riprendere il campionato? Lo spero, ma la decisione spetta alle autorità competenti che faranno la scelta migliore. Serve prima di tutto la massima sicurezza, poi se si riprenderà sarò felice perché il campo mi manca tanto”.



SEGNALE DEL RITORNO DEL CALCIO - “In Italia il calcio è tutto. Se ora riprendesse il campionato, la gente in tv guarderebbe quello e non solo le notizie sul virus. Da questo punto di vista il pallone può essere positivo e dare una mano. Porte chiuse? Giocare senza pubblico non è il massimo perché il bello del nostro sport è avere la gente sugli spalti, divertirsi e rendersi conto che il pubblico è felice. Finire la stagione? Io ci spero, però come detto prima non decido io, ma le autorità”.