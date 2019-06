Cristian Romero… e il suo erede: nelle scorse settimane lo sguardo della Juventus si è posato anche su Bruno Amione, centrale classe 2002 che ha stupito tutti con la maglia del Belgrano. Un profilo che piace molto anche al Genoa, pronto a ripetere l’affare Romero portando in Italia un altro difensore argentino di grandi prospettive. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i rossoblù hanno già offerto 4 milioni di euro compresi bonus e premi per avere Amione: una proposta respinta dal Belgrano, che chiede un ulteriore rilancio per liberare il gioiellino.