Marko Pjaca sta recuperando dall'ennesimo infortunio al ginocchio patito alla fine della scorsa stagione con la maglia della Fiorentina. Un infortunio che l'ha costretto fuori per diversi mesi e dal quale sta piano piano recuperando. Come riporta Tuttosport, il club bianconero ha intenzione di farlo giocare con la Primavera di Lamberto Zauli (una volta che sarà pronto) per poi darlo in prestito nella finestra invernale di mercato. Genoa e Sampdoria si sono già fatte avanti.