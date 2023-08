Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e in casa Juve si continua a lavorare al meglio per allestire la rosa di Massimiliano Allegri. Bisogna però svolgere delle operazioni anche in'uscital con i nomi di Akè e De Winter che al momento sembrano essere i primi a lasciare Torino. Stando a quanto riportato da Telenord però, il club ligure sarebbe intenzionato ad andare oltre, manifestando un forte interesse anche per Fabio Miretti.