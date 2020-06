L'allenatore del Genoa Davide Nicola ha commentato così a Sky Sport il ko della sua squadra contro la Juve: "Nei primi 20' del secondo tempo non siamo stati così precisi come in tutto il primo tempo. E' vero che la Juve ha aumentato la precisione di gioco, ma abbiamo subito gol per individualità degli avversari e questo dobbiamo accettarlo. Negli ultimi 20' abbiamo alzato il baricentro facendo un gol e avendo un altro paio di occasioni che potevamo sfruttare meglio. Non sono insoddisfatto della mia squadra stasera".