L'infortunio di Merih Demiral ha fatto scattare tutti sull'attenti, compreso il Genoa di Enrico Preziosi. Il club rossoblù, infatti, si è sentito indirettamente tirato in causa, vista la presenza tra le fila della squadra di Nicola di Cristian Romero, giovane centrale che la Juventus ha acquistato e lasciato in prestito sotto la Lanterna in estate. Come riporta Calciomercato.com, non sembrano però esserci le condizioni per un ritorno anticipato, con Romero che resterà al Genoa mentre la Juventus si prepara a riabbracciare Giorgio Chiellini, oltre al rilancio di De Ligt e Rugani.