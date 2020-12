Domenica la Juventus affronterà un Genoa che vive un profondo momento di crisi. Ad acuire i problemi si è aggiunta una lettera firmata dai Genoa Club esteri che si sono schierati duramente contro Enrico Preziosi: "Siamo estremamente preoccupati e sbigottiti per la gestione attuale del Genoa CFC che ha portato negli ultimi anni a rischiare continuamente la retrocessione e ad un appiattimento delle emozioni del popolo rossoblù, ormai esaurito da anni di sofferenze sportive, politiche societarie sconclusionate e completa assenza di progettualità. Quello che più ci impensierisce è vedere come i suoi errori si ripetano all’infinito, identici ma con implicazioni via via più serie. I corsi e ricorsi della storia rossoblù non ci portano quasi mai a nulla. Ci rifiutiamo di credere che non esista al mondo una persona o un gruppo di persone che possano interessarsi alle sorti del Vecchio Balordo e abbiano le capacità per risollevarlo dal fango e farlo volare alto nel cielo dove meriterebbe. È oramai altrettanto chiaro che Lei non abbia alcun progetto, navighi a vista e che a Lei del Genoa importi poco o nulla. Salvi quello che rimane della sua immagine e passi finalmente il testimone a qualcuno di più adatto all’incarico".