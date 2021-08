Bentornato campionato. E con questo le polemiche arbitrali che da sempre – e per sempre – accompagnano e accompagneranno la Serie A. Questa volta è il turno dei tifosi del Grifone protestare, per un gol annullato. Al 56’ della partita tra, infatti, l’arbitro Di Bello, dopo consulto al Var, ha annullato un gol a, per carica su. Una decisione decisamente al limite, che ha fatto infuriare i tifosi presenti al Ferraris che hanno iniziato a intonare il coro: “Siete come la”. Polemiche che, dallo stadio, si sono diffuse anche sul web.