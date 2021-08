Ha fatto discutere l'arbitraggio dinel match tra. Secondo il Corriere dello Sport, il voto è insufficiente: "Di Bello 5.5 - Decisamente sotto la su­fficienza Di Bello, dopo pochi minuti aveva già commesso tre errori (il giallo per Ekuban in scivolata su Di Lorenzo stona visto che poco dopo Insigne compie l’identico intervento su Biraschi e viene graziato; manca un giallo chiaro a Cambiaso). Tutto ruota attorno alla rete annullata a Pandev per un precedente fallo su Meret, diciamo che è l’unica decisione giusta presa, peccato però abbia dovuto avere l’ausilio del VAR."