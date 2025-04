Getty Images

Le condizioni di Miretti

Tegola per il, che per il match di questo pomeriggio contro la Lazio perde. Il centrocampista classe 2003, di proprietà dellae grande protagonista in questa stagione in prestito in rossoblù, ha accusato un problema fisico che non sarà così breve. Per Miretti si tratta di un infortunio traumatico alla spalla; il centrocampista ha già svolto alcuni controlli e ne seguiranno altri.La situazione interessa da vicino anche la Juventus, dove Miretti tornerà a fine stagione per essere osservato da vicino dopo l'Erasmus in Liguria, con la concreta possibilità di restare e giocarsi le proprie carte. Tutti discorsi che comunque saranno di attualità nei prossimi mesi, a bocce ferme, mentre ora Miretti cercherà di recuperare dall'infortunio alla spalla che rischia di avergli fatto terminare in anticipo la stagione.



Miretti-Genoa, i numeri della stagione

Presenze: 26

Minuti: 1.720

Goal: 3

Assist: 3

Miretti se sarà confermata l'operazione, dovrà fermarsi per diverse settimane e questo oltre a impedirgli di giocare le ultime partite di campionato con il Genoa potrebbe avere conseguenze sulla sua presenza al Mondiale per Club con la Juventus. A fine campionato infatti sarebbe dovuto tornare alla Continassa dopo il prestito e aggiungersi così alla rosa di Tudor per la competizione negli Stati Uniti, che a questo punto è a rischio.