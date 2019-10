Un altro deprecabile episodio di razzismo è andato in scena allo stadio Marassi di Genova nel corso dell'anticipo di ieri sera tra Genoa e Milan. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, al momento di presentarsi sul dischetto per il rigore che avrebbe poi deciso la sfida, si sono uditi i "buuu" razzisti nei confronti di Franck Kessié, già colpito in occasione della partita contro il Verona. Anche Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è stato vittima di insulti a sfondo razziale nella partita contro il Brescia, in questo triste inizio di stagione.