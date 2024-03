La sfida tra Inter e Genoa continua a far discutere. Al centro delle polemiche c'è il rigore concesso ai nerazzurri per il non-fallo di Morten Frendrup ai danni di Nicolò Barella, che ha portato al rigore concesso da Giovanni Ayroldi. Un episodio apparso subito molto dubbio e che ha permesso alla capolista di raddoppiare e poi vincere la partita. Dopo le parole susseguenti alla gara di San Siro arrivate dal presidente rossoblù Alberto Zangrillo, che ha accusato esplicitamente di antisportività il comportamento del centrocampista nerazzurro protagonista dell'accaduto, ieri sono arrivate le scuse da parte dell'Associazione Italiana Arbitri. Come riporta Il Secolo XIX in edicola questa mattina,