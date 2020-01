. Le due squadre hanno individuato nel centravanti il profilo ideale per sostituire i possibili partenti Kalinic e Zaza. Tornato finalmente a pieno servizio dopo un anno e mezzo di costanti problemi fisici, l'attaccante potrebbe lasciare il Genoa per una nuova avventura, vista la presenza in rossoblù di 4 attaccanti centrali: lo stesso Favilli, Pinamonti, Sanabria e Destro. Ma c'è un problema.