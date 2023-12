Albertoallenatore del Genoa ha parlato in conferenza stampa verso la gara con la Juve. Le sue parole sull'assenza di Matteo"Retegui ha avuto un problema a Monza, lo abbiamo valutato in questi giorni ma al 90% non sarà della gara. E’ una gara allettante, non dobbiamo agire con frenesia ma dobbiamo essere lucidi. Dobbiamo fare una grande fase difensiva e bravi quando abbiamo il pallone fra i piedi".