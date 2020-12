La posizione disulla panchina del Genoa è sempre più in bilico. Il pareggio di ieri contro la Fiorentina ha alimentato ulteriori dubbi sulla permanenza dell'allenatore in Liguria, ma a salvarlo può essere... la Juventus. Perché difficilmente il club cambierà allenatore in vista della prossima gara a Marassi contro i bianconeri, con il rischio di bruciare subito un nuovo tecnico in caso di sconfitta con Ronaldo e compagni. E così sarà anche per la giornata successiva, contro il Milan.