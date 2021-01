Sembra ormai molto improbabile che Eldor Shomurodov possa lasciare il Genoa già in questa sessione di mercato per accasarsi alla Juventus. Ma nella prossima tutto può succedere. Come scrive calciomercato.com, l'infatuazione della dirigenza bianconera per l'attaccante uzbeko è tutt'altro che passata tuttavia quella che era l'intenzione iniziale di Fabio Paratici e soci sembrerebbe essersi leggermente modificata. Shomurodov era e resta un obiettivo concreto dei campioni d'Italia ma il suo eventuale sbarco sotto alla Mole qualora dovesse avvenire non sarà immediato bensì posticipato alla prossima estate. Prelevato a settembre dal Rostov per 7 milioni di euro, verrà seguito dalla Juve per il prossimo mercato.