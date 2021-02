Nelle scorse settimane l'attaccante del Genoa Eldor Shomurodov è stato accostato insistentemente alla Juventus. Un fatto che l'agente German Tkachenko racconta così a Calciomercato24: “Di certo non può che far piacere l’interesse dei bianconeri, ma non c’è mai stato un contatto diretto. Magari ne avranno parlato soltanto tra club. Lui si è accorto che giocare in una piazza come quella di Genova è speciale. Per un calciatore è un ottimo punto di partenza. È arrivato in un momento di transizione, ma ora si sta divertendo. Vuole continuare a lavorare e a crescere. Per il futuro vediamo dove potrà arrivare”.