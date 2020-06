3









La Juventus domina, il Genoa si difende. Le squadre sono ferme sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti a Marassi. Dominio territoriale assoluto per la Juve che pare più brillante di un Genoa che non lascia spazi, o almeno ci prova. Diverse le occasioni bianconere, sopratttto nei primi 20' quando la pressione è stata massima. Cristiano Ronaldo il più pericoloso, ma Perin gli sbarra la strada. Pericoli zero, ma manca qualcosa.



