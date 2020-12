7









La Juventus oggi affronta alle 18 il Genoa a Marassi, una partita che deve dare continuità ai risultati in campionato (successo nel derby col Torino) e Champions League (vittoria per 3-0 a Barcellona). Nel suo ormai consolidato 4-4-2 "liquido" Andrea Pirlo ha due certezze assolute sulle fasce: Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. Scelte obbligate al centro della difesa, in attesa di recuperare Demiral e Chiellini (unici assenti di casa Juve) mentre a centrocampo continua il periodo d'oro di McKennie. A riposo Ramsey e Bernardeschi, davanti partirà dal 1' Dybala.



DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da Sky Sport, ai canali 202 e 251, e quindi sulle piattaforme dell'emittente satellitare come Sky Go.



Nella gallery tutte le probabili scelte di Pirlo per Genoa-Juve: