Si blocca la miniserie dei due risultati consecutive dei bianconeri. Gli uomini di Montero cadono contro un Genoa straripante e desideroso di correre fino all'ultimo per centrare un playoff. Male la retroguardia bianconera, che torna con i piedi per terra dopo i due clean sheet raccolti tra Atalanta e Torino. Attacco non pervenuto, con Mancini lasciato davvero troppo solo.



Genoa-Juventus Primavera, le pagelle bianconere



RADU 6.5: non ha grandi colpe sui gol. Nel primo tempo è reattivo su una punizione di Romano, poi però capitola. Ma se i bianconeri non escono con un passivo più pesante è proprio grazie al classe 2007, che in più occasioni sfodera delle parate strepitose

GIL 5: era stato l'eroe nel derby contro il Torino. Oggi capitola assieme a tutta la retroguardia. Impreciso, si perde spesso i giocatori e partecipa in negativo alla voragine sul terzo gol rossoblù. Nell'occasione si perde Parravicini



MARTINEZ 5: anche lui crolla dopo la buona sfida nel derby. Montero lo leva per inserire un attaccante in più

DI BIASE SV: Si vede solo con uno spunto, non cambia l'inerzia della sfida

MONTERO 4.5: forse il peggiore nella linea difensiva. Viene saltato con troppa facilità da Romano sul secondo gol, dimostrando anche una pessima scelta di tempo nell'uscita

BASSINO 5.5: Difficile fare peggio del collega, ma anche lui rischia qualcosa e non è sempre puntuale

SAVIO 5: non si fa mai vedere sulla fascia e quelle poche volte sbaglia i cross. Si fa vedere nella ripresa con un bel tiro deviato da Calvani, ma è solo un lampo

NGANA 5: sbaglia tantissimo in fase d'impostazione, anche nelle scelte più banali. Viene travolto dal centrocampo rossoblù nel primo tempo. Trova l'imbucata per il tentativo d Savio ad inizio ripresa, ma troppo poco. E ancora una volta è troppo falloso

FLOREA 5.5: meglio rispetto al compagno di squadra, l'unico tiro in porta de primo tempo bianconero è il suo. Per caratteristiche è più propositivo, ma sbatte spesso sulla difesa genoana

FIRMAN 5: ha una buona occasione partendo dal primo minuti, ma non si fa mai vedere. Nella ripresa ha una buona chance, ma spreca malamente

CRAPISTO 6: nel primo tempo è invisibile, ma la Juventus gioca la prima parte della gara praticamente nella sua metà campo. Nella ripresa è più pimpante e qualche situazione interessante riesce a crearla

FINOCCHIARO SV

GROSSO 5: non si fa mai vedere e viene inghiottito dalla difesa rossoblù. Montero preferisce levarlo subito dopo i primi quarantacinque minuti di gara.

SCIENZA 6: porta vivacità e procura il penalty trasformato da Pugno. La sensazione è che dai suoi piedi possa sempre nascere qualcosa

MANCINI 5.5: abbandonato da solo nel primo tempo, anche lui non riesce a dare il contributo. Spesso è costretto a lottare da solo contro la difesa avversaria. Qualcosina in più nel secondo tempo, ma la sua resta una prestazione comunque insufficiente

PUGNO 6.5: entra e ha subito l'occasione di lasciare il segno. Raccoglie il penalty e sigla il suo quinto gol



ALL. MONTERO 5: passo indietro dei suoi ragazzi dopo le ottime prove con Atalanta e Torino. La squadra è scollegata e viene saltata con troppa facilità. Prova ad aggiustare con i cambi e in parte ha ragione con gli ingressi di Scienza e Pugno. Serve però di più