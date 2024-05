Esce sconfitta la Juventus Primavera dalla trasferta di Genova. I padroni di casa dominano il primo tempo, chiudendolo sul 3-0. Nella ripresa arriva il gol della bandiera per la Juventus con Pugno. I bianconeri restano all'undicesimo posto e potrebbero essere superati dall'Empoli, che giocherà domani contro il Sassuolo. Vittoria importante per i rossoblù, che possono ancora ambire ai playoff.



Genoa-Juventus Primavera: diretta testuale

94' - Finisce la gara, vince il Genoa

90' - Quattro minuti di extra time

88' - Che parata di Radu. Romano calcia in area di rigore trovando una deviazione. Riflesso strepitoso del portiere, che riesce a recuperare la posizione e a deviare il tiro

80' - Cambio nel Genoa , Bornosuzov lascia il campo per Ghirardello

Il bulgaro scarica un sinistro violento al limite dell'area che batte imparabilmente Radu 11' - Altra occasione per i padroni di casa, con Abdellaoui che colpisce di testa, palla a lato

che colpisce di testa, palla a lato 11' - Prima chance per il Genoa : punizione velenosissima di Romano , che fa girare la sfera col mancino. Intervento strepitoso di Radu, che devia in angolo

: punizione velenosissima di , che fa girare la sfera col mancino. Intervento strepitoso di Radu, che devia in angolo 8' - Regna l'equilibrio in questo momento al Ferruccio Chittolina

1' - Comincia la sfida, muove palla il Genoa



Genoa-Juventus Primavera: formazioni ufficiali

GENOA



Calvani (C),

Abdellaoui,

Bornosuzov,

Parravicini,

Romano,

Ekhator,

Ahanor,

Meconi,

Arboscello,

Sarpa,

Pittino

Radu,

Martinez Crous,

Firman,

Savio (C),

Grosso,

Florea,

Ngana,

Crapisto,

Gil Puche,

Montero

Benia,

Mancini

La classifica delle due squadre

I liguri occupano attualmente l'ottava posizione in classifica con 44 punti, frutto di tredici vittorie e cinque pareggi. Tredici anche il numero delle sconfitte.I bianconeri di Montero sono reduci da due vittorie consecutive e occupano l'undicesima piazza. Undici le vittorie e sei pareggi per i piemontesi, che però hanno perso ben 14 volte in questa stagione.