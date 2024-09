Genoa, la probabile formazione contro la Juventus

Iltorna in campo per affrontare la Juventus dopo la sconfitta ai calci di rigore nel derby di Coppa Italia. Gilardino dovrà fare a meno di Malinovskij e Messias. Dubbio De Winter dopo la prestazione negativa contro il Venezia. Ecco le scelte del tecnico rossoblù per la complicata gara contro la Juventus. Il Genoa è reduce da risultati negativi ed è chiamato ad una reazione soprattutto dopo la delusione con la Sampdoria.