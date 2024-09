Genoa-Juventus: da quanto tempo i bianconeri non vincono

La trasferta dellasabato contro ilsarà molto complicata per la squadra diLo dicono gli ultimi anni considerando che i bianconeri da tempo non riescono a vincere allo stadio Luigi Ferraris.Sono quasi quattro anni che la Juve non batte il Genoa in trasferta. L'ultima volta che ci è riuscita era il 12 dicembre 2020, quando i bianconeri erano guidati da Andrea Pirlo e vinsero per 3-1 con il goal di Dybala e la doppietta di Ronaldo. Dopo quel match, la Juve ha ottenuto un solo punto negli altri due incontri a Genova. L'anno scorso infatti la Juve pareggiò 1-1 mentre nel 2022 arrivò la sconfitta per 2-1.