Bologna e Lecce archiviate con tre punti, ora il Genoa. Gara in scena martedì 30 giugno 2020 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 21.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match è visibile anche in streaming su Sky Go, piattaforma per gli abbonati Sky.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Mancano ancora diversi giorni alla gara, ma i bianconeri vanno verso la conferma, salvo problemi. Ecco le formazioni:



GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Iago Falque, Sanabria.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.