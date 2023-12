La Juventus venerdì sarà impegnata contro il Genoa in trasferta (calcio d'inizio alle 20:45). Una sfida mai banale soprattutto negli ultimi anni. In particolare, un dato fa capire le difficoltà del match. I bianconeri nelle ultime sei partite disputate allo stadio Marassi infatti, hanno sempre subito almeno un gol. Allegri proverà a confermare la solidità che la squadra ha mostrato negli ultimi due mesi ma consapevole che tenere la porta inviolata non sarà semplice, almeno questo dice la storia recente. Quest'anno, il Genoa in casa ha già fermato Napoli, Roma ed ha sfiorato il pareggio anche con il Milan.