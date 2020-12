Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani alle 18 sul campo del Genoa. Come predetto nell'intervista a JTV di oggi pomeriggio, Demiral e Chiellini sono gli unici giocatori ai box. Già noto il ritorno in campionato di Alvaro Morata, data la riduzione della squalifica. PORTIERISzczesnyBuffonIsraelDIFENSORIDe LigtAlex SandroDaniloCuadradoBonucciDragusinFrabottaCENTROCAMPISTIArthurRamseyMcKennieChiesaRabiotBentancurBernardeschiKulusevskiPortanovaATTACCANTIRonaldoDybalaMorataDa Graca