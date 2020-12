L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto dello stato di forma del Genoa, che domani affronterà la Juventus alle 18, nella cornice di Marassi. Dubbi di formazione per Rolando Maran. In porta si potrebbe rivedere Perin, che ha sostenuto gli stessi carichi di lavoro dei compagni. Sicura l’assenza invece di Badelj, che ha subito un affaticamento al flessore della coscia e salterà quasi certamente la Juve, mentre sarà poi valutato per le sfide successive. Marchetti, Zapata, Biraschi, Cassata e Parigini restano ai box, mentre Criscito e Zappacosta stanno recuperando lentamente. Difficile un loro impiego per tutta la partita. A centrocampo spazio dunque a Radovanovic, che probabilmente verrà affiancato da Rovella. Nel caso in cui Maran decida di tornare alla difesa a tre, sulle fasce agiranno Pellegrini e Ghiglione.