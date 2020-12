Attraverso un focus comparso sul sito ufficiale, la Juventus ha analizzato tutti gli ex della sfida contro il Genoa, in programma domenica alle 18: “Come già anticipato sono diversi gli ex bianconeri che attualmente vestono la maglia del Genoa.



Partendo dalla porta, Mattia Perin ha giocato nove gare in Serie A con la Juventus, mantenendo la porta imbattuta in cinque occasioni.



Passando al centrocampo, sono 64 le presenze e due i gol di Stefano Sturaro con la Vecchia Signora tra il 2015 e il 2018. Il sanremese classe '93 ha segnato cinque reti nel massimo campionato italiano e solo uno di questi è stato segnato da subentrato ed è proprio quello contro la Juventus nel 2-0 del marzo 2019.



Anche Marko Pjaca è un altro ex di giornata. L'ala croata ha segnato con la maglia del Genoa le stesse reti messe a segno nelle sue precedenti 40 presenze nei Top-5 campionati europei tra Juventus (14), Schalke 04 e Fiorentina.



Oltre ai tre già citati, l'elenco è ancora ricco: Luca Pellegrini (ancora di proprietà dei bianconeri come Marko Pjaca), Domenico Criscito, Andrea Masiello e Francesco Cassata (diverse presenze con la Juventus Under 19)”.