Non nasconde la gioia Nadiem Amiri per la vittoria in rimonta del Genoa contro la Juve, che ha regalato al Grifone una speranza di salvezza. Il giocatore rossoblù ha affidato i suoi pensieri alla sua pagina Instagram, condividendo con i tifosi tutto il suo entusiasmo. "Non ci sono parole che possano descrivere le mie emozioni durante questa partita - ha scritto il trequartista tedesco sul social network -. Grande battaglia da parte della squadra, continuiamo così! Grazie a tutti i tifosi".