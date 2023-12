La Juventus questa sera giocherà contro il Genoa in trasferta per provare a sorpassare nuovamente l'Inter in attesa della gara dei nerazzurri. I bianconeri poi nel turno successivo affronteranno un'altra trasferta, a Frosinone. Ci sono tre giocatori bianconeri che rischiano di saltare quella sfida in quanto diffidati e con un'altra ammonizione sarebbero out. Si tratta di Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli.